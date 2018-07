Stoffel Vandoorne traagste tijdens eerste oefensessie in Duitsland, Ricciardo snelste

De Australiër Daniel Ricciardo heeft tijdens de eerste oefensessie voor de GP van Duitsland de snelste tijd gereden. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne was twintigste en laatste.

Nadat Duitsland vorig jaar ontbrak op de F1-kalender is het dit jaar opnieuw van de partij. Tijdens de eerste oefensessie op de Hockenheimring kregen we alvast een opmerkelijk beeld bij Antonio Giovinazzi. De reserverijder van Sauber mocht nog eens een oefensessie afwerken maar plots vloog de engine cover van zijn wagen.

Giovinazzi's car develops an allergic reaction to its engine cover ??#GermanGP ???? #F1 pic.twitter.com/9lrqPgP0ba — Formula 1 (@F1) July 20, 2018

Andere rijders zorgden dan weer voor spektakel door letterlijk door het stof te gaan. Thuisrijder Nico Hulkenberg ging immers in het stadiongedeelte door de grindbak.

Yellow flags for the yellow team momentarily ??



Hulkenberg skitters through the gravel on the entry to the stadium#GermanGP ???? #F1 pic.twitter.com/5m03LAzwBH — Formula 1 (@F1) July 20, 2018

Uiteindelijk was het Daniel Ricciardo die in de Red Bull de snelste tijd reed. De Australiër was amper 0,004 sec sneller dan Lewis Hamilton. Minder goed nieuws voor Ricciardo is dat hij door een gridpenalty voor het wisselen van motoronderdelen de race waarschijnlijk als allerlaatste zal moeten aanvatten. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne raakte niet verder dan de twintigste en laatste tijd.

Daniel tops the time sheet with a 1:13.525 ?? Max in P3 with a 1:13.714 in FP1 at the #GermanGP ???? #F1 pic.twitter.com/PaZBPrZe8X — Red Bull Racing (@redbullracing) July 20, 2018

1. AU Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:13.525

2. GB Lewis Hamilton Mercedes 1:13.529 +0.004

3. NL Max Verstappen Red Bull Racing 1:13.714 +0.189

4. DE Sebastian Vettel Ferrari 1:13.796 +0.271

5. FI Valtteri Bottas Mercedes 1:13.903 +0.378

6. FI Kimi Räikkönen Ferrari 1:14.267 +0.742

7. FR Romain Grosjean Haas F1 1:14.691 +1.166

8. DK Kevin Magnussen Haas F1 1:14.853 +1.328

9. MC Charles Leclerc Sauber 1:15.097 +1.572

10. DE Nico Hülkenberg Renault 1:15.282 +1.757

11. MX Sergio Perez Force India 1:15.415 +1.890

12. ES Fernando Alonso McLaren 1:15.544 +2.019

13. CA Lance Stroll Williams 1:15.629 +2.104

14. ES Carlos Sainz jr Renault 1:15.769 +2.244

15. NZ Brendon Hartley Toro Rosso 1:15.864 +2.339

16. RU Sergey Sirotkin Williams 1:15.876 +2.351

17. CA Nicholas Latifi Force India 1:16.023 +2.498

18. FR Pierre Gasly Toro Rosso 1:16.071 +2.546

19. IT Antonio Giovinazzi Sauber 1:16.136 +2.611

20. BE Stoffel Vandoorne McLaren 1:16.149 +2.624

