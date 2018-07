'Alonso is de Neymar van de F1, hij overdrijft graag'

Fernando Alonso klaagt al eens graag tijdens de races over de boordradio. Volgens collega-rijder Kevin-Magnussen is dat niet verwonderlijk. De Deen vergelijkt Alonso zelfs met de Braziliaanse voetballer Neymar, die het voorbije WK voetbal geregeld tegen de grond ging en zo trachtte de scheidsrechter te beïnvloeden.

"Hij klaagt erg veel over de boordradio, maar dat zien we ook in andere sporten," aldus Magnussen. "Zelfs grote atleten zoals Neymar overdrijven in hun reacties."

Volgens Magnussen probeert Alonso zo de wedstrijdleiding te beïnvloeden. Ook Guenther Steiner, de teambaas van Magnussen, meent dat Alonso alles in het werk stelt om uiteindelijk een zo goed mogelijk resultaat te bekomen.

Door te klagen over de boordradio en geregeld ook te overdrijven kan hij immers proberen om ervoor te zorgen dat andere rijders bestraft worden. De wedstrijdleiding trapt daar echter niet altijd in.

"Ik denk dat de stewards en de racedirecteur helemaal niet reageerden, wat dat betreft moet ik dus weinig commentaar geven", aldus Guenther Steiner, de teambaas van Magnussen.

"Uiteraard doet Fernando zijn job, hij is een van de beste rijders en hij is op alle vlakken zeer goed? Hij doet het al een lange tijd en hij weet op welk knopje hij moet duwen, dus hij probeerde het gewoon."

"Uiteraard probeert hij er voor zichzelf zoveel mogelijk uit te halen maar het werkte nu al twee raceweekends niet", besluit Steiner.

