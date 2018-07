“Stadsbestuur wist van dit verhaal”

SINT-TRUIDENHet parket van Limburg is een onderzoek gestart naar aanleiding van de klacht over mogelijke ongepaste foto’s van bewoners met dementie in het Truiense woonzorgcentrum Villa Rosa. Ook het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft een inspectie bevolen. De Truiense oppositiepartij sp.a hekelt intussen de doofpotoperatie en eist het ontslag van OCMW-voorzitter Pascy Monette (Open Vld) als die niet snel klaarheid schept. Het college van burgemeester en schepenen was op 15 juni al op de hoogte dat dit verhaal circuleerde, dat blijkt uit de notulen.