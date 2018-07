“Ik heb niet de gave om echt gelukkig te zijn”

“Als je een Porsche koopt omdat je denkt dat het je gelukkig zal maken, zoek je je geluk op een verkeerde manier. Geloof me, ik weet waarover ik spreek.” Aan het woord is Peter Boeckx (57), de maker van ‘The Sky is the Limit’, ‘De Bende Haemers’ en ‘Ex-Gangster’. Voor ons zit trouwens een andere Peter dan we gewoon zijn. “Mensen laten me weten dat ik veranderd ben”, zegt hij. “Ze zeggen zelfs dat er tegenwoordig met mij te praten valt.”