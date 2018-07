Extreme droogte houdt Jets over Pampa aan de grond

De vliegshow Jets over Pampa, die nu zaterdag en zondag 21 en 22 juli zou plaatsvinden, is afgelast omwille van de aanhoudende droogte. Volgens de organisatoren, de hulpdiensten, de lokale overheid en defensie is er een te groot risico op brand als er een vliegtuigje zou neerstorten. Bovendien worden er drie- tot vijfduizend toeschouwers verwacht, waardoor het risico op brand nog toeneemt.