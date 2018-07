“UCI moet dringend wakker schieten”

Tim Wellens en de Tour de France: tot dusver is het geen geslaagd huwelijk. De 27-jarige Truienaar nam tweemaal deel aan La Grande Boucle en keerde even vaak met een onbehaaglijk gevoel naar huis. “Toch sluit ik een terugkeer naar de Tour niet uit. Het blijft nu eenmaal de belangrijkste koers ter wereld en als ik de ploeg er een plezier mee doe door er te starten, ben ik weer present”, klinkt Tim gedecideerd in de aanloop naar zijn eigen Grote Prijs, die zaterdagavond om 18 uur op gang wordt geschoten in hartje Sint-Truiden.