“Wereldkampioen motorcross.” Dat antwoordde Liam Everts op zijn vijfde al op de vraag wat hij later wilde worden. Wereldkampioen, zoals zijn papa Stefan (tien wereldtitels) en zijn opa Harry (vier wereldtitels). Nu, bijna negen jaar later, gaat Liam in de EK-finale van de 85cc - in het Tsjechische Loket, waar ook de MXGP wordt gereden - op zoek naar zijn eerste grote titel.