KRC Genk kent tegenstander in tweede voorronde van Europa League

Goed nieuws voor de Genk-fans. Hun club krijgt in de tweede voorronde van de Europa League een Luxemburgse tegenstander.

Volgende week donderdag, vermoedelijk om 20.00 uur, komt Fola Esch op bezoek. Op woensdag 1 augustus om 18.00 uur volgt de return in het Groothertogdom. Esch plaatste zich gisteren ten koste van FC Pristhina uit Kosovo voor de tweede voorronde van de Europa League. Het had daarvoor wel verlengingen en... 16 strafschoppen nodig. Net als de heenmatch eindigde de return op 0-0. In de penalty’s werd het uiteindelijk 4-5.

De toegang voor deze wedstrijd is gratis voor abonnees. Alle info vind je op krcgenk.be.