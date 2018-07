Politie start onderzoek naar Hasseltse zwendel in raskatten na miscommunicatie met Nederlandse collega’s

Hasselt -

De politie Limburg Regio Hoofdstad en de Inspectie Dierenwelzijn zijn gestart met een onderzoek naar een zwendel met raskatten vanuit de Kerkhofstraat in Hasselt. Door een miscommunicatie met de dierenpolitie in Nederlands-Limburg vernamen de Hasseltse agenten donderdag pas in onze krant het nieuws over het gesjoemel. “Intussen zijn we geïnformeerd. Wij weten over wie het gaat en we zullen de nodige maatregelen nemen”, zegt politiewoordvoerster Dorien Baens.