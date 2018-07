Spontane inzamelacties na zware brand in Schoonbeek: “Zo veel hulp dat ik er stil van word”

Bilzen - Het Bilzense Schoonbeek laat zich dezer dagen van zijn schoonste kant zien. Nadat Sabrina Janssen, moeder van twee zoontjes, maandag haar hele hebben en houden kwijtraakte bij een brand, ontstonden op sociale media spontaan verschillende inzamelacties voor het gezin. “Ze heeft uit onze stockagegroep mogen verzamelen wat ze kan gebruiken”, zegt Jeannine Van Berghen, voorzitster van de weggeefgroep Share & Care. “Ik weet niet hoe ik al die mensen ooit zal kunnen bedanken”, reageert Sabrina Janssen zelf.

Maandagochtend, even na 5 uur, brak er brand uit in de technische ruimte onder de trap van Sabrina’s huis in de Schoonbeeks Leenveldstraat. Sabrina Janssen (37) en haar twee zoontjes zijn ongelukkig ...