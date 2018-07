Einde Tour voor Nibali na botsing met politiemotor

Een botsing met een politiemotor bij het beklimmen van de Alpe d’Huez heeft een einde gemaakt aan de Ronde van Frankrijk van Vincenzo Nibali. De Italiaan reed de rit nog uit, maar na afloop bleek dat de Haai van Messina een ruggenwervel gebroken heeft.

Nibali zat mee vooraan in de groep met favorieten toen hij ten val kwam. Op televisie was niet te zien hoe de Italiaan tegen het asfalt ging, maar blijkbaar lag een botsing met een politiemotor aan de basis.

“Bardet had tien seconden voorsprong en er reden politiemotors tussen hem en onze groep”, vertelde Nibali bij Cyclingnews.com. “Op dat moment versmalde de weg, er waren geen dranghekken en twee motors. Froome zette aan en ik wilde meespringen, maar plots vertraagden ze”, zei de Haai van Messina over de motoren. “Zo ben ik gevallen. Hoe het precies gebeurd is, weet ik zelf niet eens.”

Wellicht komt WK ook te vroeg

Het lukte Nibali wel nog de rit uit te rijden, maar daarna moest hij overgebracht worden naar het ziekenhuis van Grenoble voor verder onderzoek. Later op de avond volgde het verdict: Nibali heeft zijn tiende ruggenwervel gebroken. Dat betekent dat hij vrijdag niet meer aan de start zal komen. Mogelijk komt het WK wielrennen ook te vroeg voor hem.

Nibali stond op de vierde plaats in het algemene klassement, op tweeëneenhalve minuut van gele trui Geraint Thomas. De Italiaan behoorde tot het kransje favorieten in de Ronde van Frankrijk, die hij vier jaar geleden wist te winnen.