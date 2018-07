De spookbrug van Godsheide: Tuikabelbrug wacht al veertig jaar op bestemming

Hasselt -

“Breek die brug af”, laat een actiecomité op 31 januari 1978 optekenen in Het Belang van Limburg. “Belgiës grootste tuikabelbrug te Godsheide-Hasselt werd overbodig”, schrijft de krant. Al tijdens de werken stond ze ter discussie, maar kijk, veertig jaar later staat de spookbrug van 7,5 miljoen euro er nog steeds. Nooit gebruikt waarvoor ze werd aangelegd maar tegelijk - of net daardoor - een van de meest iconische bouwwerken van Limburg.