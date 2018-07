Amerikanen in de ban van gezichtsuitdrukking Melania: “Haar masker viel weer even af” Video: Reuters

Er is de voorbije dagen al heel wat inkt gevloeid over de uitspraken en het gedrag van Donald Trump tijdens en na zijn ontmoeting met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin. In de Verenigde Staten is de veelbesproken Melania Trump echter het onderwerp van discussie geworden nadat een Twitter-gebruiker beelden van de ontmoeting tussen Poetin en de First Lady van de VS onder de loep nam.

Velen vragen zich af wat de Russische president zei tegen het voormalig Sloveense model, anderen focussen zich vooral op haar gelaatsuitdrukking nadat ze de hand van Poetin schudde. “Haar masker viel weer heel even af”, is een vaak gelezen opmerking op sociale media omdat haar glimlach smolt als sneeuw voor de zon toen ze zich omdraaide.

Daarmee wordt verder gebreid op talloze incidenten tussen Trump en zijn echtgenote, waaruit zou blijken dat Melania verre van gelukkig is met haar rol als First Lady van de Verenigde Staten. Of is dit een geval van een grondige hekel hebben aan de machtigste man van Rusland?