Haat tegen Team Sky in Tour: Froome krijgt duw, boegeroep voor Thomas

De aankomst op de mythische Alpe d’Huez zorgde voor een heuse nagelbijter in de Ronde van Frankrijk. Maar naast het sportieve drama was het gedrag van enkele toeschouwers ook frappant. Zij waren de dopingbeschuldigingen richting Chris Froome niet vergeten en namen de viervoudige Tourwinnaar zwaar op de korrel. Eén gefrustreerde toeschouwer ging Froome zelfs opzoeken en sloeg hem in het voorbijgaan op de rug.

Ook gele trui Geraint Thomas kreeg ervan langs en werd net zoals zijn ploegmaat Froome voortdurend uitgejouwd. Toen Thomas ook als eerste over de finish glipte, barstte het publiek in boegeroep uit. En toen hij zijn nieuwe gele trui op het podium overhandigd kreeg, kreeg hij er nog eens van langs. “Dat boegeroep is niet leuk maar zolang het bij roepen blijft, heb ik er niet al te veel problemen mee”, reageerde de Welshman vlak na de rit.

#TDF2018 - One spectator tried to kick down Froome.



Bad security on the climb. pic.twitter.com/J1Hx02qyz2 — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) July 19, 2018

De Fransen waren sowieso al niet tuk op het (naar hun zin veel té) dominante Team Sky en Chris Froome. Zeker niet toen die laatste in opspraak kwam toen bleek dat hij meer dan de toegestane hoeveelheid salbutamol had genomen. Een vergrijp waarvoor hij uiteindelijk wel door wielerbond UCI werd vrijgesproken, maar dat veel wielerfans niet licht vergeten.