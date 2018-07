Bocholt -

In Kaulille (Bocholt) heeft vanavond een brand gewoed in een hangar aan de Dorperheideweg. Tot 2011 was er een bedrijf in aanhangwagens gevestigd, maar nadien richtte de eigenaar het in als een hobbywerkplaats. Het voorste deel met daarin onder andere een heftruck en een motor ging in vlammen op.