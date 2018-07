KAART. Nooit was een huis zo duur: zoveel kost het in jouw gemeente

De vastgoedprijzen breken nieuwe records. Volgens Notaris.be, dat gegevens verzamelt bij de notarissen, steeg de gemiddelde verkoopprijs van een woonhuis in België in het tweede trimester van dit jaar met 4,1 procent ten opzichte van het eerste trimester van dit jaar. Een gemiddeld woonhuis kost nu 250.735 euro. Het is de eerste keer dat de kaap van 250.000 euro wordt overschreden.