De aanhoudende droogte heeft nu ook grote gevolgen voor heel wat evenementen in Limburg. Zo is de modelvliegshow “Jets over Pampa” van komend weekend in Houthalen-Helchteren afgelast omdat het risico op brand te groot is. Datzelfde geldt voor evenementen waar vuurwerk bij te pas komt. Voor vuurwerkverkopers, zoals Joeri Vangelabbeek uit Lanaken, zorgt de droogte voor een serieus omzetverlies.