Spektakel op Alpe d’Huez: Bardet en Dumoulin vallen Team Sky aan, maar gele trui Thomas lacht het laatst

De laatste Alpenrit in de Ronde van Frankrijk was er eentje om niet snel te vergeten. Steven Kruijswijk was de held van de dag met een lange solo maar werd gegrepen op de slotklim naar Alpe d’Huez. Het kwam na heel wat vuurwerk tot een spurt der favorieten en die werd gewonnen door Geraint Thomas, die uiteraard leider blijft.

De Col de la Madeleine, Lacets de Montvernier, Col de la Croix de Fer en Alpe d’Huez. Het peloton begon donderdagmiddag aan een loodzware etappe door de Alpen. Sylvain Chavanel was de eerste aanvaller van de dag en ook Edward Theuns probeerde het, maar voor de voet van de Madeleine (25,3 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,2 procent) geraakte niemand weg.

Op de eerste hellende meters losten meteen een aantal renners, waaronder klimgeit Domenico Pozzovivo. Ook topspurters Dylana Groenewegen, Fernando Gaviria en Andre Greipel waren er snel aan voor de moeite. Zij zouden later in de etappe allemaal opgeven, net als onder andere Marcel Sieberg, Tony Gallopin en Rick Zabel. Voorin gingen intussen Warren Barguil en Elie Gesbert ervandoor. Zij vormden uiteindelijk de basis voor een kopgroep van 26 renners, met Serge Pauwels:

Kruijswijk gaat voor ritzege

Pierre Rolland probeerde tot tweemaal toe te ontsnappen en kreeg één keer een scherpe Pauwels mee, die voor de derde dag op rij ten aanval trok. In het uitgedunde peloton controleerde Team Sky van leider Geraint Thomas de boel. Voorin verstevigde Julian Alaphilippe zijn bollentrui door als eerste boven te komen op de Madeleine, met een voorsprong van 2’40”. Daardoor mocht Steven Kruijswijk zich virtuele geletruidrager noemen.

Rolland, wie anders, sneed als eerste de prachtige Lacets de Montvernier aan en de Fransman kwam ook als eerste boven voor Alaphillipe en Pauwels. Aan de voet van de Croix de Fer sloten Valverde en Kruijswijk aan bij Rolland. Iets later kwam ook Barguil aansluiten, terwijl Pauwels kraakte. Majka, Gesink, Amador, Martinez, Izagirre, Zakarin en Nieve overleefde wel en vormden de kopgroep.

Op 72 kilometer van de finish was het moment van Kruijwijk gekomen. De Nederlander zette aan en niemand wilde of kon volgen. Hij pakte al snel anderhalve minuut ondanks een tegenaanval van Majka en Valverde. Het peloton volgde intussen op 5’40”. Een eerste Nederlandse zege op Alpe d’Huez sinds 1989 zat er mogelijk in.

In de groep der favorieten zetten Movistar (Quintana) en AG2R (Bardet) op kop, terwijl Adam Yates moest afhaken. Slechts een man of vijftien bleven over op de steile stukken van de Croix de Fer. Vincenzo Nibali zat helemaal geïsoleerd en moest bijgevolg zelf zijn drinkbussen halen.

Duel der favorieten

In de aanloop naar Alpe d’Huez nam Team Sky opniew het heft in handen. De groep met Valverde werd gegrepen, daarna waren ook Barguil en co eraan voor de moeite waardoor enkel Kruijswijk nog voorop bleef. Kwiatkowski beukte als een zot op kop van de favorietengroep terwijl de Nederlander begon aan de mythische slotklim met een voorsprong van 4’20”.

Kruijswijck probeerde maar werd op iets meer dan drie kilometer van de finish gegrepen door een ontketende Froome. Dumoulin ging de Brit echter halen. Enkel Thomas en een sterke Bardet konden volgen. Nibali was ondertussen gevallen, terwijl Quintana zwarte sneeuw zag. Landa hing aan de rekker.

Froome had het even moeilijk terwijl Dumoulin een versnelling van Bardet counterde. Thomas kon wel volgen maar nam niet over, waardoor Froome en Bardet weer konden terugkeren. De vier kregen het gezelschap van Landa en dus kwam het tot een sprint der favorieten. Landa ging als eerste aan, maar Thomas pakte uit met een geweldige versnelling. Hij pakte zijn tweede ritzege op rij, voor Dumoulin.

Uitslag:

1. Geraint Thomas in 5u18’37”

2. Tom Dumoulin +2”

3. Romain Bardet +3”

4. Chris Froome

5. Mikel Landa +7”

6. Primoz Roglic +13”

7. Vincenzo Nibali

8. Jakob Fuglsang +42”

9. Nairo Quintana +47”

10. Steven Kruijswijk +53”