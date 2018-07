Bronzen medaille op Winterspelen overleden na aanval met mes

De Kazachse kunstschaatser Denis Ten, de bronzen medaillewinnaar van de Olympische Winterspelen in Sotchi in 2014, is op 25-jarige leeftijd overleden na een mesaanval. Dat heeft het Kazachse olympisch comité donderdag gemeld.

Ten, een Kazach van Koreaanse origine, kreeg messteken in de dij van twee mannen die in zijn auto wilden inbreken. De kunstschaatser verloor veel bloed en overleed in het ziekenhuis in Almaty. Dat meldt het persagentschap Kazinform.

“Denis Ten is een ongelooflijke kunstschaatser, de legende van onze sport, onze trots”, reageerde de Kazachse minister van Sport Arystanbek Mukhamediuly. “De beste dokters hebben geprobeerd hem te redden, maar toch is hij overleden. Hij was nog maar 25 jaar oud, het is een afschuwelijk en oneerlijk drama.”

Behalve zijn bronzen olympische medaille won Ten ook zilver en brons op het WK. Hij werd 27e op de voorbije Olympische Winterspelen in Pyeongchang, zijn derde deelname aan de Winterspelen.