Kris Peeters verdedigt zich na kritiek op hervorming werkloosheidsuitkering: “Zullen hen niet in armoede storten”

Brussel - Een “meer efficiënte” degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, zal werklozen niet in de armoede storten. Dat heeft minister van Werk Kris Peeters (CD&V) donderdag verklaard in de Kamer. Hij kreeg er forse kritiek vanuit de oppositie op zijn voornemen om een hervorming van die degressiviteit te laten onderzoeken. “Voorbarig en ongegrond”, noemde de minister die bezorgheid.

De vicepremier kreeg een waslijst vragen over de arbeidsdeal waaraan de regering werkt. Daarbij ging de meeste aandacht naar de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering, die Peeters tegen het licht wil houden. Een piste die daarbij uitdrukkelijk naar voren komt, is de uitkering in een eerste fase op te krikken, maar dan sneller te laten dalen.

Eerder op de dag uitte Kristof Calvo (Groen) al kritiek op dat voornemen. Hij noemde CD&V de onderaannemer van de asociale voorstellen van N-VA en Open Vld. Ook Meryame Kitir (sp.a) en Raoul Hedebouw (PVDA) lieten zich in dezelfde zin uit. “Denkt u nu echt dat u iets oplost door aan de werkloosheidsuitkeringen te zitten?”, vroeg Kitir. Wouter Raskin (N-VA) daarentegen reageerde opgetogen. “Ik ben blij dat dit taboe stilaan lijkt te sneuvelen.”

Minister Peeters herinnerde eraan dat de vorige regering de degressiviteit al versterkte. Hij benadrukte dat hij het principe niet wil verstrengen, maar efficiënter wil maken. In elke fase van de werkloosheid moet voor Peeters de juiste mix worden gemaakt tussen het opvangen van het inkomensverlies en het maximaal behoud van de levensstandaard, het prikkelen om te werken en het beschermen tegen armoede. “Daar zal ik elke mogelijke hervorming van de degressiviteit aan aftoetsen”, beloofde Peeters. “We zullen werklozen niet in de armoede storten.”

De minister bevestigde op vraag van Egbert Lachaert (Open Vld) nog dat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen, vanaf volgend jaar enkel vanaf 59 jaar zal worden toegekend en vanaf 2020 pas vanaf 60 jaar. Dat groeipad was al eerder afgesproken, maar Lachaert wilde van de minister horen dat het zal worden nageleefd.