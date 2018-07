Gucci kopieerde ontwerper Dapper Dan… nu hebben ze samen een collectie

Het Italiaanse modehuis Gucci en de Amerikaanse cultontwerper Dapper Dan hebben samen een collectie gelanceerd. Die bestaat uit onder meer bomberjacks en accessoires als ode aan de jaren 80. Maar het is vooral de manier waarop de lijn tot stand kwam die bijzonder is.

Flashback naar vorige zomer: in mei stelde Gucci zijn cruisecollectie voor in het Italiaanse Firenze. Een van de ontwerpen was een jasje met bombastische mouwen dat een klakkeloze kopie leek van Daniel Day, een ontwerper uit Harlem die beter bekend is als Dapper Dan. Hij was in de jaren 80 razend populair omdat hij met stoffen van Louis Vuitton, Fendi en Gucci kledij maakte voor artiesten uit de hiphopscene die de echte merken niet konden betalen, maar wel wilden pronken met labels. Enkelen onder hen: Salt-N-Pepa, Run D.M.C. en Public Enemy.

Links: een Vuitton-creatie van Dapper Dan. Rechts: het jasje uit de cruisecollectie van Gucci.

Die bewuste Gucci-creatie veroorzaakte een relletje op het internet. Veel fans van Dapper Dan beschuldigden het modehuis van kopieergedrag. Door al die commotie ontstond een mooie band tussen creatief directeur Alessandro Michele en Dapper Dan. Het resultaat in zomer 2018? Een nieuwe luxelijn waar de twee samen aan werkten als hommage aan de creatieve stuks van de iconische cultdesigner.

Ode aan Harlem

De collectie bestaat uit blinkende bomberjasjes, losse jeans en opvallende accessoires zoals brillen en halskettingen. Die invloeden uit de hiphop worden gecombineerd met de huidige Gucci-stijl (rood-groene accenten, drakenprints,...) Het logo van het luxemerk is voor de gelegenheid geel, een knipoog naar het originele uithangbord van de winkel van Dapper Dan in Harlem. Bij de collectie horen ook campagnebeelden. Die zijn gemaakt door modefotograaf Ari Marcopoulos in -jawel - Harlem.

Foto: Gucci

Nieuwe winkel?

Weetje: terwijl Gucci in 2017 langs alle kanten van plagiaat werd beschuldigd, sleepte het modehuis Dapper Dan in de eighties zelf voor de rechter wegens “stelen van intellectueel eigendom en plagiaat”. Ook Louis Vuitton en Fendi keerden zich tegen de man, waardoor hij in 1992 noodgedwongen zijn activiteiten moest stopzetten. Nu zou Gucci inspiratiebron Dan willen helpen op zijn winkel te heropenen.

