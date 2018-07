Kellogg’s gooit recept helemaal om: voortaan minder zout en suiker in Coco Pops

De Amerikaanse voedingsproducent Kellogg’s heeft het recept van de populaire Coco Pops-ontbijtgranen helemaal aangepast. In de nieuwe versie zit 40 procent minder suiker. Dat schrijft de Britse krant The Mirror op donderdag.

Het vernieuwde recept bevat nu 17 gram suiker per 100 gram in plaats van 30 gram. Daarnaast zit er ook 10 procent minder zout in de ontbijtgranen. Bij het bedrijf sleutelden ze naar eigen zeggen 3,5 jaar om het oude recept nieuw leven in te blazen.

Meer cacao

“We hebben goed geluisterd naar de mensen die Choco Pops kopen”, klinkt het bij de producent. “We hebben suiker weggenomen en meer cacao toegevoegd. Tijdens het proces hebben we geen kunstmatige kleuren, zoetstoffen of conserveermiddelen gebruikt.”

Foto: Kellogg’s

Ook in België

De vernieuwde ontbijtgranen worden volgende week in Groot-Brittannië gelanceerd. Het product komt binnenkort ook naar ons land en de rest van Europa. Een exacte datum is nog niet bekend.

.