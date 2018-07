Problemen bij Belgacontrol hersteld: luchtverkeer wordt geleidelijk hernomen

Brussel - De problemen bij Belgocontrol zijn hersteld en het luchtverkeer wordt geleidelijk weer hernomen. Dat zegt Belgocontrol zelf. Sinds 16.17 uur landde er geen vlucht meer op Zaventem. Ook in Antwerpen en Oostende was er gedurende anderhalf uur geen vliegverkeer, al zijn het aantal vertrekken en aankomsten er eerder beperkt. De passagiers worden opgevangen in de luchthavengebouwen zelf.

“Er is een probleem met de data van de vluchtgegevens. Daarom hebben we de opdracht gegeven voor een ‘clear the sky’”, zegt Dominique Dehaene, woordvoerder van Belgcontrol. Die maatregel, die kort na 16 uur werd afgekondigd, houdt in dat er geen enkel vliegtuig meer boven België mag vliegen.

Belgocontrol benadrukt dat er geen gevaar is voor de veiligheid van het luchtverkeer. “De ontruiming is de ultieme veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat er ook geen gevaar ontstaat.” Belgocontrol liet om 17.34 uur weten dat de problemen ondertussen hersteld zijn en het luchtverkeer geleidelijk weer hernomen wordt.

De gevolgen van de beslissing zijn onmiddellijk zichtbaar. Volgens de tabel met aankomsten is de laatste vlucht op Brussels Airport geland om 16.17 uur. Alle latere vluchten krijgen de melding ‘vertraagd’ of ‘afgeleid’ mee. De laatst opgestegen vlucht, naar Turijn, dateert van 16.11 uur.

In mei 2015 had Belgocontrol al eens het volledige luchtruim urenlang moeten afsluiten door een technisch probleem. Dat was toen het gevolg van eens stroompanne bij de luchtverkeersleider.

Beperkte hinder in Antwerpen en Oostende

De problemen bij luchthavenbegeleider Belgocontrol hebben ook invloed op de regionale luchthavens van Oostende en Antwerpen, al blijven de gevolgen beperkt omdat er niet heel veel vertrekken en aankomsten zijn. In Oostende zijn er nog twee aankomsten gepland, maar pas na 19 uur. Er is nog één uitgaande vlucht die staat te wachten. In Antwerpen zijn de resterende vier vertrekkende vluchten vertraagd, net zoals drie aankomsten.

“Op dit moment zit niemand aan boord van een vliegtuig te wachten. De passagiers worden opgevangen in de luchthavengebouwen van Oostende en Antwerpen”, zegt CEO Marcel Buelens. “Het is voorlopig afwachten hoe lang het euvel bij Belgocontrol zal duren.”