België moet kinderen van IS-vrouwen niet terughalen

De twee Borgerhoutse vrouwen van IS-strijders die ons land er via een rechtszaak wilden toe dwingen hun kin­deren te laten overkomen, vangen bot.

Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal (allebei 25) werden in maart geleden veroordeeld tot 5 jaar cel wegens lidmaatschap van een terroristische groepering. Sinds de verkruimeling van het zelfverklaarde kalifaat van de Islamitische Staat (IS) verblijven ze samen met hun vijf kinderen in het kamp Al-Hol, in het noordoosten van Syrië. Via een rechtszaak wilden ze ons land ertoe dwingen hun kin­deren te laten overkomen.

Maar een rechter in kortgeding heeft de vordering van de vrouwen nu afgewezen. Op grond van het Kinderrechtenverdrag, oordeelt de rechter, heeft ons land “wellicht de morele plicht om zich het lot van de minderjarige kinderen van Syriëstrijders in vluchtelingenkampen in de oorlogszones aan te trekken, maar deze morele plicht lijkt juridisch niet afdwingbaar te zijn bij gebrek aan rechtsmacht van de Belgische Staat in die vluchtelingenkampen”.

Doordat de Belgische Staat over geen enkele bevoegdheid beschikt in het buitenlands grondgebied waar de kinderen zich bevinden, kan de rechter de Belgische Staat niet verplichten om de kinderen te repatriëren, klinkt het.

“De twee moeders tonen ook niet aan dat, zoals zij beweren, hun kinderen zich in een gevaarsituatie bevinden. Het enige bewijs dat zij bijbrengen zijn persberichten, waarvan de inhoud niet betrouwbaar is en wordt tegengesproken door andere berichten neergelegd door de Belgische Staat zodat er enkel tegenstrijdige persberichten voorliggen.”

Hoger beroep is mogelijk tegen deze uitspraak.