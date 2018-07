Sea Life vangt eerste zeehondje van zomerseizoen op

Het opvangen van zeehonden is een jaarlijks terugkerend fenomeen bij Sea Life. Dit is een archiefbeeld uit 2013. Foto: BELGA

De redders van het opvangcentrum van Sea Life Blankenberge hebben dit zomerseizoen een eerste zeehondje opgepikt ter hoogte van Westende. Dat meldt het belevingscentrum donderdag. Het opvangen van zeehonden is een jaarlijks terugkerend fenomeen.

“Het gaat om een gewone, mannelijke zeehond. De pup is amper vier weken oud en weegt 11,4 kilogram”, zegt Manu Potin, hoofddierenverzorger. “De pup is zijn moeder kwijtgeraakt en heeft alleen geen kans op overleven.”

Doorgaans weegt een pup rond de vijftien kilo en is hij vier tot acht weken oud voordat het dier zonder moeder kan leven. De komende maanden zullen de verzorgers van Sea Life de jonge pup verzorgen. Als de pup over twee tot vier maanden volledig aangesterkt en op een gewicht van ongeveer 30 kilo zit, zal hij terug vrijgelaten worden.

Jaarlijks terugkerend

Jaarlijks vangt het opvangcentrum tientallen aangespoelde pups op. Het is niet uitzonderlijk dat de eerste pups rond deze periode aanspoelen. Sea Life benadrukt graag dat niet alle zeehonden op het strand nood hebben aan een opname in het zeehondenopvangcentrum.

“Als de zeehond zich mooi kan opkrullen in de vorm van een banaan, hoofd en staart omhoog, dan is de zeehond niet in nood. In dat geval is een afstand houden van minimum tien meter de beste zorg die omstaanders kunnen bieden. Op die manier ervaart de pup geen stress en kan het voldoende uitrusten”, besluit Potin.