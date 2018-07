Puigdemont mag opnieuw vrij reizen in Europa, behalve in Spanje: “Hij kan gaan en staan waar hij wil”

Het is nog niet duidelijk wat de voormalige Catalaanse regeringsleider Carles Puigdemont gaat doen, nu het Spaanse Hooggerechtshof heeft besloten het Europese aanhoudingsbevel voor Puigdemont in te trekken. Dat zegt zijn Belgische advocaat Paul Bekaert aan Belga. Hij benadrukt dat het Spaanse aanhoudingsmandaat wel nog steeds geldt.

Bekaert kan zich naar eigen zeggen nog niet uitspreken over de gevolgen van de beslissing van de Spaanse rechter. “Ik heb net contact gehad met mijn Duitse collega en we zijn voor het ogenblik in gesprek over wat er nu verder zal gebeuren. Er is op dat vlak nog niets beslist, maar hij kan gaan en staan waar hij wil”, aldus de advocaat.

De advocaat benadrukt dat enkel het Europese en internationale aanhoudingsmandaat is ingetrokken. Het Spaanse aanhoudingsmandaat geldt wel nog. Zou Puigdemont terugkeren naar Spanje, dan zal men hem daar wel onmiddellijk aanhouden. Of we de vroegere Catalaanse leider dan opnieuw in ons land mogen verwachten, kon Bekaert voorlopig evenmin niet kwijt.

Advocaat Paul Bekaert. Foto: REUTERS

Referendum

Puigdemont zit in zwaar juridisch vaarwater sinds het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië van oktober 2017. Voor dat referendum werd volgens het Spaanse gerecht 1,6 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven. Puigdemont werd op 25 maart opgepakt in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein, toen hij via Denemarken met de auto terugkeerde van Finland naar ons land. Hij verbleef bij ons in ballingschap sinds het referendum.