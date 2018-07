Roma sturen kinderen op pad om achter bars Gentse Feesten te kruipen en daar herbruikbare bekers te stelen

De herbruikbare bekers op de Gentse Feesten zijn een doelwit voor dieven geworden. “Op de Vlasmarkt werden ’s morgens vlak voor sluitingsuur mensen betrapt die zich hadden verstopt om nadien de bekers te stelen”, zegt feestenburgemeester Christophe Peeters (Open VLD). Volgens de Gentse politie gaat het om kinderen van Romazigeuners.

Sinds dit jaar werken de pleinen op de Gentse Feesten met herbruikbare bekers waarvoor de consument een waarborg (1 euro per beker) betaalt die bij de teruggave van de beker wordt terugbetaald. Donderdagochtend werden aan de Vlasmarkt enkele verstekelingen opgemerkt dit zich, vlak voor sluitingsuur, hadden verstopt tussen de bars. Bekers stelen kan lucratief zijn. Veelal zitten de bekers per 500 stuks in een doos, een doos is dus 500 euro waard.

Een doos met 500 bekers is dus 500 waard. Foto: DVH

Romazigeuners sturen kinderen op pad

“Het waren geen feestengangers, maar het was duidelijk georganiseerd”, zegt Peeters. “Het is een eerste melding, maar blijkbaar werden wel al twee regenpijpen waarin vuile bekers werden bewaard gestolen.”

Volgens de Gentse politie gaat het om kinderen van Romazigeuners. Ze worden door volwassen Roma op pad gestuurd, met hun kleine gestalte kunnen ze onder de bars doorkruipen en zich gemakkelijkers verschansen. Het is niet duidelijk of de zigeuners al buit hebben kunnen maken.

Van de andere pleinen kwamen nog geen klachten binnen. “Maar we geven het de organisatoren zeker mee dat ze de bars tegen sluitingstijd nog eens onderwerpen aan een grondige sweeping.” Ook de Gentse politie gaf aan dat ze een extra oogje in het zeil te houden.