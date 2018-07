“Luxemerk Burberry verbrandt elk jaar 31 miljoen euro aan kledij”

Het Britse modehuis Burberry verbrandt op jaarbasis zo’n 31 miljoen euro aan kledij. De reden? Zo wil het voorkomen dat de stuks bij ‘de verkeerde klanten’ terechtkomen. Dat schrijft dagblad The Times.

Het label heeft het afgelopen jaar meer dan 28 miljoen pond (omgerekend 31 miljoen euro) aan onverkochte producten vernietigd. Om een idee te geven: dat bedrag is het equivalent van 20.000 trenchcoats, de jassen die typerend zijn voor het imago van Burberry. Er is nog meer verontrustend nieuws: de waarde van het afval is de voorbije twee jaar met 50 procent gestegen, en bijna zes keer meer dan in 2013. Het komt erop neer dat er de voorbije vijf jaar meer dan 90 miljoen pond (bijna 101 miljoen euro) aan luxekleren zijn vernietigd.

Bij Burberry geven ze toe dat onverkochte voorraden in vlammen opgaan. Het bedrijf voegt er in The Times wel aan toe dat het gebeurt in gespecialiseerde verbrandingsovens en dat de geproduceerde energie optimaal wordt benut.

Merk beschermen

Maar vanwaar het idee om peperdure kleren te vernietigen? Volgens insiders kiezen grote modehuizen ervoor om hun intellectuele eigendom en merkwaarden te beschermen. Er wordt gesuggereerd dat labels niet willen dat hun stuks ergens anders aan sterk verminderde prijzen worden verkocht of door het ‘verkeerde type mensen wordt gedragen’. Dat zou het merk in waarde kunnen doen dalen. Bepaalde bronnen beweren ook dat Burberry producten hoger prijst in China en Zuid-Oost-Azië en er daarom grotere overschotten zijn.

Niet alleen luxemerken werken op deze manier. Eind 2017 raakte bekend dat de Zweedse modeketen H&M ook onverkochte kledij op de brandstapel gooit in de centrale van Vasteras. Uit een onderzoek van het Deense televisieprogramma Operation X blijkt dat het zou gaan om 12 ton kleren per jaar. De Zweedse kledinggigant ontkende het bericht toen in alle toonaarden.