Gedupeerde Ryanair-klanten hebben recht op extra compensatie: “Geen sprake van overmacht”

De klanten van luchtvaartmaatschappij Ryanair die door de staking van 25 en 26 juli hun vlucht geannuleerd zien, hebben behalve op een omboeking of een terugbetaling ook recht op een extra compensatie. Dat meldt consumentenorganisatie Test Aankoop. Minister van Consumenten Kris Peeters (CD&V) heeft een brief gestuurd naar Ryanair-CEO Michael O’Leary om het bedrijf te wijzen op de verplichtingen tegenover de passagiers.

“Wanneer een vlucht geannuleerd wordt, mogen reizigers kiezen tussen een terugbetaling of een alternatieve vlucht. Daarenboven hebben reizigers recht op een extra compensatie als ze minder dan twee weken voor het vertrek van die annulatie op de hoogte worden gebracht, tenzij er sprake is van overmacht”, zegt Peeters. “Ik wil Ryanair erop attent maken dat een staking volgens het Europees Hof van Justitie niet in alle omstandigheden kan worden beschouwd als overmacht.”

Foto: EPA-EFE

De minister wijst er in de brief ook op dat de reizigers persoonlijk verwittigd moeten worden over een annulering, ook in het geval van een staking. Peeters wacht nu het antwoord van Ryanair af, alvorens mogelijke verdere stappen te nemen, zegt zijn woordvoerster.

De extra compensatie voor klanten van wie de vlucht geannuleerd is, of die meer dan drie uur vertraging hebben, hangt af van de afstand van de vlucht. Passagiers hebben rechte op een compensatie van 250 euro voor vluchten tot en met 1500 kilometer, 400 euro voor vluchten tussen 1500 en 3500 kilometer. Voor alle overige vluchten hebben passagiers recht op een compensatie van 600 euro.

Geen sprake van overmacht

Test Aankoop wijst erop dat Ryanair het argument van de overmacht gebruikt om extra compensatie niet te betalen, maar dat er van overmacht geen sprake is. “In tegenstelling tot wat de maatschappij in de pers aankondigt, hebben de passagiers recht op een forfaitaire vergoeding indien de annulering minder dan twee weken voor het vertrek werd aangekondigd”, klinkt het. “De jurisprudentie over dit onderwerp is glashelder: de staking wordt enkel als uitzonderlijke omstandigheid beschouwd als ze extern is aan het bedrijf, bijvoorbeeld een staking bij de luchtverkeersleiders. Maar dit is niet het geval bij de stakingen waarvan de passagiers van Ryanair nu het slachtoffer zijn. Deze stakingen zijn intern aan het bedrijf en rechtstreeks gelinkt aan de moeilijke arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf.”