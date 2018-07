De lekkerste inktvissen van Ibiza, gemaakt door topmodel Cesar Casier: "Gaan we er nu net zo uitzien als jij?"

Chef Sofie Dumont heeft maar twee dingen nodig voor een perfecte zomer: een vakantie op Ibiza en een barbecue. Die deelt ze graag met haar gasten in de reeks 'Happy Moments in Ibiza'. In de derde aflevering maakt ze inktvissen met geplette aardappelen en aioli samen met topmodel Cesar Casier, de net als zij een passie voor Ibiza én eten heeft.

Ingrediënten (voor zes personen)

Inktvis :

-16 gekookte inktis tentakels

- peper en zout

- scheutje olijfolie

Marinade:

- 4 el olijfolie

- 2 limoenen zeste en sap

- peper en zout

Krieltjes :

- 1 kg gestoomde krieltjes in de pel

- snuifje gerookt paprikapoeder

- scheutje olijfolie

- 3 lenteuien

Aioli

- 2 el verse mayonaise

- 250 g Griekse yoghurt

- 4 teentjes look

- handvol platte peterselie

- handvol bieslook

- zeste en sap van 1 citroen

- 2 el olijfolie

Tomatensalade :

- 1 kg verschillende tomaten

- 1 rode ui

- 2 el supersprouts

- 4 el olijfolie

- 2 el witte wijn azijn

- peper en zout

Bereidingswijze

Inktvis

Wrijf de inktvis in met olijfolie,peper en zout. Masseer de inktvissen eventjes en grill ze 2 minuten aan elke kant.

Maak ondertussen de marinade van olijfolie, citroenzeste, citroensap, peper en zout

Krieltjes

Plet de krieltjes een beetje plat met vb breed mes zonder dat ze uit elkaar vallen. Wrijf ze in met olijfolie en grill ze op de placha aan beide kanten goudbruin.

Snijd de lenteui fijn.

Aioli

Meng de mayonaise en Griekse yoghurt onder elkaar in een kom, rasp er de look onder. Hak de bieslook en peterselie. Voeg de gehakte kruiden, sap en zeste van één citroen aan de aioli toe.

Tomatensalade

Snijd de tomaten in stukjes. Verdeel over een schaal. Snijd de rode ui in schijjes. Voeg de rode uiringen aan de tomaten toe. Overgiet met olijfolie en azijn

Afwerking

Werk de krieltjes af met paprikapoeder, fijngesneden lenteui en een scheutje olijfolie.

Werk de tomatensalade af met supersprouts.

Serveer aan tafel op schalen of dreseer op een bordjes

