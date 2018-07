Standard haalt Orlando Sa terug naar Luik: “Ik voel dat ik naar huis terugkeer!”

Standard heeft een nieuwe spits. Al is ‘nieuw’ hier niet echt correct. De Rouches hebben namelijk Orlando Sa terug naar Luik gehaald. De Portugees verliet de club vorige winter nog voor een Chinees avontuur bij HN Jianye, dat bijna 5 miljoen euro betaalde.

“Standard de Liège is verheugd om de terugkeer van Orlando SA naar de boorden van de Maas aan te kondigen”, klinkt het op de website van Standard. “De Portugese aanvaller, die veel harten veroverde tijdens zijn 1e periode in onze kleuren (30 goals in 62 matchen), tekent opnieuw een contract bij onze club.”

“Ik voel dat ik naar huis terugkeer en dat is een goed gevoel ! Ik kijk ernaar uit om mijn Luikse vrienden, mijn ploegmaats en de hevige supporters terug te zien. Ik wil in het bijzonder Henan Jianye bedanken voor het feit dat ze rekening hielden met mijn gevoelens.”