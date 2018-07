Twaalf bijkomende Vlaamse gemeenten stemmen in oktober digitaal

In oktober 2018 zullen de inwoners van 163 Vlaamse gemeenten - of 61,42 procent van de kiezers - digitaal kunnen stemmen. Dat zijn er 12 meer dan bij de vorige verkiezingen in 2012 en 2014. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) op een schriftelijke vraag van Lydia Peeters (Open VLD).