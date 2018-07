Russische diplomaat eist Britse bewijzen in de zaak Skripal “en niet via de media”

Rusland eist in de zaak over de vergiftigde ex-dubbelspion Sergej Skripal een officiële verklaring van de Britse autoriteiten over de nieuwe verdachtmakingen. “Ik wil dit van Scotland Yard of het ministerie van Buitenlandse Zaken horen” en niet van de media vernemen, zei de Russische ambassadeur in Groot-Brittannië, Alexander Jakovenko, donderdag volgens het persbureau Interfax in Moskou.