Genkse Paul Gieraerts neemt deel aan Trans Atlantic Way bike race

Genk - In juni nam Paul Gieraerts, een brandweerman uit Genk, deel aan de bike race Trans Atlantic Way (TAW). Tijdens deze tocht van 2.500 kilometer (in totaal 22.230 hoogtemeters) moest hij zelf voor alles zorgen: de bevoorrading, slaapplaats, bagage, herstellingen enzovoort.

Op 7 juni startte de tocht in Dublin. Samen met één andere Belg en nog 161 fietsers uit alle hoeken van de wereld begon het grote avontuur. Het parcours liep via Derry (controlepost 1) naar Connemera (controlepost 2, op 1.200 km van het vertrek) tot de aankomst in Kinsale. De tocht loopt voor een deel door de Wild Atlantic Way, met fantastisch mooie kliffen, een prachtige kustlijn en indrukwekkende bergen.

Bij het vertrek krijgt elke deelnemer een gps-tracker, zodat de organisatie hem kan volgen. Ook voor zijn familie en vrienden is dit een handig hulpmiddel: ze kunnen hem terugvinden tot op 50 meter nauwkeurig. Gelukkig, want toen Paul op Acchile Island een foute weg insloeg, kreeg hij plots een telefoontje van zijn vrouw Els. Inderdaad, hij zat twee kilometer uit de richting!

Ook de weersomstandigheden zaten niet altijd mee: in de buurt van Kerry stak plots een Atlantische zomerstorm op, waardoor hij in totaal 15 uur vast zat! Ook emotioneel en vooral mentaal is het een hele zware tocht. De hele tijd alleen fietsen is een heel speciale ervaring.

Toen hij na acht dagen en 7 uur in Kinsale aankwam, met een gemiddelde van meer dan 280 kilometer per dag, wachtte hem een hele mooie verrassing. Zijn vrouwtje Els stond hem op te wachten, samen met zijn kinderen! Ondanks het harde labeur heeft hij er van genoten.