Lefevere opgetogen over komst van Belgisch supertalent: “Kampioenen van morgen helpen groeien, is onze missie”

Brussel - Patrick Lefevere, manager van wielerploeg Quick-Step Floors, is erg tevreden met nieuwe aanwinst Remco Evenepoel, die hij als een van de “kampioenen van morgen” beschouwt. Woensdag maakte de 18-jarige Evenepoel bekend dat hij al in januari 2019 overstapt naar Quick-Step Floors, wat de ploeg donderdag bevestigde in een persbericht.

“We houden al sinds vorig jaar contact met zijn vader, een voormalige prof”, zegt Lefevere. “De familie vertrouwt ons en mij, wat mij plezier doet, maar dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het is aan ons om Remco voorzichtig te laten groeien en hem stap voor stap de kneepjes van het vak te leren terwijl hij het profwielrennen ontdekt.”

Evenepoel stapte pas in april 2017 over van het voetbal naar de fiets, waarna hij meteen een reeks indrukwekkende resultaten neerzette. Vorige week werd hij Europees kampioen in het tijdrijden en op de weg, met meer dan tien minuten voorsprong op de tweede.

Hij zou in principe prof worden bij Axeon Hagens Berman, het Amerikaanse beloftenteam van Axel Merckx. Maar omdat andere WorldTour-teams op de loer lagen, besliste het toptalent die tussenstap over te slaan en meteen de stap naar de ploeg van Patrick Lefevere te zetten.

“De kampioenen van morgen helpen groeien is altijd onze missie, onze filosofie, geweest”, aldus Lefevere in een persbericht. “Het maakt niet uit of je een neoprof of een ervaren renner bent, je krijgt hetzelfde professionalisme en dezelfde aandacht van het team, omdat we een familie zijn, geen fabriek.”

Evenepoel zal de rest van zijn seizoen zoals gepland afwerken. Het grote doel is het wereldkampioenschap in Innsbruck eind september. “Ik weet dat dit nog maar het begin is en dat ik hard zal moeten werken om het te maken als profwielrenner, maar ik ben er klaar voor. Plezier hebben op de fiets is het allerbelangrijkste als je goede resultaten wil behalen en je dromen wil verwezenlijken”, besluit de jongeling.