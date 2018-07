Nog nooit was een huis zo duur in ons land

In het tweede trimester van dit jaar heeft de gemiddelde prijs van een huis in België met 250.735 euro voor het eerst de grens van een kwart miljoen overschreden. In vergelijking met de eerste drie maanden van het jaar gaat het om een stijging met maar liefst 4,1 procent. Dat blijkt donderdag uit de Notarisbarometer.

De stijging zette zich in de maanden april, mei en juni door in de drie gewesten. De toename is met +4,1 procent het sterkst in Wallonië. Vlaanderen en Brussel volgen met respectievelijk +3,7 procent en +1,6 procent.

Kopers in Vlaanderen telden in het tweede trimester gemiddeld 276.393 euro neer voor een woonhuis. Het goedkoopst af zijn kopers toch nog steeds in Wallonië, waar een huis gemiddeld 189.484 euro kost. Brussel was het duurst met een prijsgemiddelde van 450.906 euro.

Antwerpen sterkste stijger

Foto: Alexander Meeus

Bekeken per provincie en nog steeds voor het tweede trimester stegen de prijzen in Vlaanderen het meest in Antwerpen (6 pct) en Vlaams-Brabant (5 pct), gevolgd door Limburg (3,2 pct) en tenslotte Oost- en West-Vlaanderen (beide +2,4 pct). Limburg blijft de goedkoopste provincie van Vlaanderen en is meteen ook de enige provincie in het noorden van het land waar de gemiddelde prijs van een woning met 237.572 euro onder het nationale gemiddelde ligt. Vlaams-Brabant schiet met een gemiddelde prijs van 319.924 euro de hoofdvogel af.

In Wallonië betalen potentiële huiseigenaars nog steeds het minst in de provincie Henegouwen (152.720 euro), met als uitschieter het arrondissement Bergen waar een huis in de drie vorige maanden gemiddeld 130.750 euro kostte. Waals-Brabant is de enige Waalse provincie waar de gemiddelde huisprijs (323.672 euro) hoger is dan het nationale gemiddelde.

Appartement stabiel

De gemiddelde prijs van een appartement in België bedroeg in het tweede trimester 219.137 euro en bleef daarmee eerder stabiel, met slechts een zeer lichte stijging van 0,7 procent ten opzichte van het vorige trimester. Vlaanderen tekende een daling met 0,9 procent op. Een appartement kost er gemiddeld 222.773. Brussel en Wallonië kenden een stijging met 2,1 procent, goed voor een gemiddelde appartementsprijs van respectievelijk 239.513 en 174.619 euro.

De aanschaf van een appartement in Vlaanderen doet gemiddeld het minste pijn in de portemonnee in de provincie Limburg (196.039 euro). Anders dan voor de huizen wordt het duurste gemiddelde aangetroffen in West-Vlaanderen (244.790 euro), gevolgd door Vlaams-Brabant (230.242 euro), Oost-Vlaanderen (223.729 euro) en tot slot Antwerpen (212.314 euro). De goedkoopste provincies in Wallonië zijn Luik en Henegouwen, de duurste provincie is Waals-Brabant.