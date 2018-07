Limburg smaakt naar meer: Zomerpasta met groene groenten en Limburgse Pecorino

Als lekkere lunch, picknickgerecht of bijgerecht bij de barbecue: deze zomerpasta met groene groenten en pecorino smaakt bij élke zonnige gelegenheid. Proef zelf maar!

4 personen | 20 minuten

Ingrediënten:

1 broccoli

200 g prinsessenboontjes

500 g spirelli

200 g erwten

125 g Limburgse Pecorino

peper en zout

Bereiding:

1. Snijd de broccoli in roosjes. Dop de prinsessenboontjes en halveer ze.

2. Breng ruim water aan de kook en doe de pasta, broccoli, boontjes en erwten in de pot. Voeg voldoende zout toe om je pasta en groenten op smaak te brengen, ongeveer 2 eetlepels per halve kilo pasta. Kook beetgaar in ongeveer 7 minuten en laat uitlekken.

3. Schep de pasta en de groenten op een bord en strooi er de kaas over. Breng op smaak met wat olie, peper en zout.

Proef nog meer recepten op www.limburgsmaaktnaarmeer.be