Reusachtig cargotoestel Airbus maakt eerste testvlucht

De Beluga XL, de nieuwe cargomastodont van vliegtuigbouwer Airbus, is donderdag in Zuid-Frankrijk opgestegen voor zijn eerste testvlucht. Vanaf volgend jaar moet het vliegtuig, beschilderd als een lachende walvis, onderdelen van Airbus-toestellen gaan vervoeren tussen de verschillende fabrieken van de Europese groep.

Duizenden werknemers applaudisseerden toen de Airbus A330-743L Beluga XL voor het eerst opsteeg vanop de luchthaven Toulouse-Blagnac. De testvlucht zou een drietal uur duren, in functie van de certificering van het toestel.

De nieuwe Beluga is zes meter langer en een meter breder dan zijn voorganger, de Beluga ST. Dankzij de extra ruimte kan de mastodont bijvoorbeeld twee A350-vleugels in één keer vervoeren, terwijl de ST er maar eentje per keer kon transporteren. In totaal kan de XL een vracht van 53 ton transporteren over een afstand van 4.000 kilometer.

Airbus zal vijf nieuwe Beluga’s bouwen. Zij zullen vanaf 2019 de bestaande ST’s beginnen te vervangen.