Wie duikt net als prinses Elisabeth in mama’s kleerkast? (oproep)

Prinses Elisabeth (16) is in de kleerkast van mama Mathilde gaan snuisteren. Op de foto’s die getrokken zijn voor het vijfjarig koningschap van Filip, draagt de jonge prinses een blouse van haar mama. De roze blouse, die Mathilde acht jaar geleden al droeg, combineert ze met een losse broek met bloemen. Elisabeth stráalt in de outfit. “Zoals Mathilde al een iets van Fabiola draagt, zo trekt Elisabeth nu stukken van haar mama aan”, zegt Jelka Van Duyse van de blog ‘Modekoningin Mathilde’.