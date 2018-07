Mr. Big steunt campagne van ‘Sex and The City’-collega Cynthia Nixon

De Amerikaanse actrice Cynthia Nixon, ook bekend als Miranda uit ‘Sex and The City, wil graag gouverneur van New York worden en voert momenteel campagne. Die wordt gesteund door haar ex-collega Chris Noth, die in de serie en films gestalte gaf aan Mr. Big.

The New York Daily News meldt op basis van een financieel statement dat de 63-jarige Chris Noth de campagne van Nixon voor 2.500 dollar (2.153 euro) heeft gesteund. Hij is de zoveelste in het rijtje van bekende mensen die achter de actrice staat. Eerder raakte al bekend dat ook haar voormalige collega’s Sarah Jessica Parker (Carrie) en Kristen Davis (Charlotte) een bijdrage hebben geleverd. Zij gaven respectievelijk 5.000 dollar (4.306 euro) en 2000 dollar (1.722 euro).

In het financiële statement staan nog meer namen van beroemdheden. De gulste - tot nu toe - was acteur Alec Baldwin. Hij steunde haar campagne met 16.000 dollar (13.780 euro). Verder duiken ook de namen Susan Sarandon en Lena Dunham op, die elk 10.000 dollar (8.612 euro) schonken.

Volgens de Amerikaanse site The Cut heeft Nixon momenteel al 1,6 miljoen dollar (1,3 miljoen euro) opgehaald. De ster heeft de ambitie om de New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo op te volgen. Een van de speerpunten van haar verkiezingsprogramma zijn holebirechten.