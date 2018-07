Postorderbedrijf 3Suisses is failliet (oproep)

De Belgische tak van het Franse postorderbedrijf 3Suisses is vorige week failliet verklaard. Dat meldt De Tijd.

De catalogus van 3Suisses was jarenlang een begrip: vrouwen keken uit naar de komst van de folder vol kleding en huisraad. Kiezen, bestellen en aan huis laten leveren: 3Suisses was de voorloper van Zalando en Bol.com. Maar de concurrentie van de webshops is te groot geworden. De laatste jaren ging de verkoop van het postorderbedrijf sterk achteruit. In het begin van de solden bleek dat de verkoop nog eens met 30 procent daalde ten opzichte van vorig jaar.

