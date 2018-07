Civiele Bescherming neemt niet deel aan nationaal defilé: “Georkestreerde klucht”

Het personeel van de Civiele Bescherming zal niet deelnemen aan het nationaal defilé op de nationale feestdag, zaterdag 21 juli. Dat heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront donderdag aangekondigd.

Het personeel “wil niet medeplichtig zijn aan de door de minister van Binnenlandse Zaken, N-VA’er Jan Jambon, en zijn kabinet georkestreerde klucht”, aldus de vakbonden ACV en ACOD in een persbericht.

De vakbonden hekelen de nakende verdwijning van vier van de zes huidige operationele eenheden. “De minister wil tijdens het nationaal defilé immers uitpakken met glimmende vrachtwagens en aanhangwagens, die met het modernste materiaal zijn uitgerust, en de bevolking laten geloven dat ze bij een biologische terreuraanslag, een groot industrieel of nucleair ongeval goed beschermd zal zijn”, klinkt het. “Maar waartoe dient de allermooiste racewagen als er geen piloot of mecanicien aanwezig is?”

Nog volgens de vakbonden is de herstructurering van de civiele bescherming slecht doordacht, niet goed overwogen door de leidinggevenden en biedt het geen enkele operationele of strategische visie.

“Alweer een blunder”

Ook de “geografische dwaling” zit hen dwars. Vier van de zes eenheden zullen verdwijnen, maar de eenheid van Brasschaat (thuishaven van minister Jambon), vlakbij Antwerpen, en de eenheid van Crisnée, aan de grens met Limburg, zullen blijven bestaan.

“Alle krachten zullen zich in het noordoosten van het land bevinden, maar worden wel door alle burgers gesubsidieerd”, schrijft het gemeenschappelijke vakbondsfront in een persbericht. “Wanneer in de kerncentrales van Tihange of Doel het nucleair noodplan in werking treedt, zullen de door onze minister van Binnenlandse Zaken zorgvuldig gekozen kazernes rechtstreeks getroffen worden omwille van de dominante windrichtingen. Alweer een blunder.”

De agenten van de Civiele Bescherming hadden eerder al aangekondigd niet deel te nemen aan “Feest in het Park” in Brussel. Daar stelt de Civiele Bescherming traditioneel haar werkzaamheden aan het publiek voor.