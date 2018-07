Brand gesticht in bedrijf in Hamont-Achel

Hamont-Achel / Achel - In een bedrijf op de Nijverheidsstraat in Hamont-Achel is donderdagmorgen omstreeks 4 uur brand gesticht. Bij het bedrijf Vivandi werd met zwaar materiaal toegang verschaft tot het gebouw waar er daarna binnen, mogelijk met gebruik van brandversnellers, brand werd gesticht.

De brandweer van Noord-Limburg kwam ter plaatse en kon de brand blussen. Naast de schade aan de deur en de venster is er ook nog rookschade in het gebouw dat geventileerd werd.

Het parket van Limburg is met een onderzoek begonnen, maar kon nog niet bevestigen of het om een inbraak of ramkraak ging. Het gerechtelijke labo komt in de loop van de dag nog ter plekke voor een sporenonderzoek.