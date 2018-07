Vorig jaar nog tweede achter Chris Froome, nu opgave in tweede Tourweek: Rigoberto Uran gooit de handdoek

Rigoberto Uran staat donderdag niet meer aan de start van de twaalfde etappe in de Ronde van Frankrijk, die het peloton naar Alpe d’Huez voert. De Colombiaan, vorig jaar tweede in de eindstand na Chris Froome, heeft te veel last van de blessures die hij opliep in de kasseirit naar Roubaix.

Uran, kopman van EF Education First - Drapac p/b Cannondale, had na de zware val van zondag pijn aan het linkerbeen en de linkerarm. Daardoor kon hij niet meer voluit gaan op de pedalen. In het klassement was de Colombiaan, die vooraf werd getipt als kandidaat-eindwinnaar, weggezakt naar de dertigste plaats op meer dan een half uur van gele trui Geraint Thomas.

“Ik heb vandaag slecht nieuws”, laat Uran donderdag weten. “Ik ben niet hersteld na de crash. Gisteren voelde ik op de eerste echte col pijn in mijn hele lichaam.” De Colombiaan finishte woensdag in de eerste Alpenrit ruim 26 minuten na winnaar Thomas.

“De gezondheid van de renner is het belangrijkste”, aldus teambaas Charly Wegelius. “Rigo is niet hersteld van zijn val op de kasseien. Zijn positie op de fiets is gecompromitteerd en dat kan hem op langere termijn parten spelen. Samen met Rigo hebben we beslist dat hij best de Tour verlaat zodat hij kan herstellen.”