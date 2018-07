Beyoncé en Jay Z krijgen geen toelating om te filmen in Colosseum

De Amerikaanse zangeres Beyoncé en haar man Jay Z wilden, maar mochten geen videoclip opnemen in het Colosseum in Rome. Het Italiaanse Ministerie van Cultureel Erfgoed heeft hen de toegang tot het monument geweigerd.

Het powerkoppel huurde eerder het hele Louvre in Parijs af om er hun videoclip ‘Apes**t’ op te nemen, maar nieuwe plannen om in een monument binnen te geraken voor opnames zijn in het water gevallen. Beyoncé, Jay Z en hun filmploeg wilden aanvankelijk op 7 en 8 juli in het Colosseum binnen geraken omdat ze in de stad waren met hun “On The Run II”-tour, maar ze waren te laat om hun aanvraag in te dienen.

Op die data was het amfitheater al bezet door de Italiaanse wetenschapper Alberto Angela. Het koppel mocht er dus niet in. Intussen zou er wel een nieuwe aanvraag ingediend zijn, die nu wordt bekeken. Wat Beyonce en Jay Z er precies willen opnemen, is niet bekend.

Het zou alvast niet de eerste keer zijn dat Queen B beroep doet op het Romeinse bouwwerk. In 2005 nam ze er een reclamefilpje op voor drankenproducent Pepsi.