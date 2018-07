Tattooverslaafde laat geslachtsorganen weghalen omdat ze “de esthetiek van zijn lichaam verstoren”

Een 32-jarige Rus die verslaafd is aan tatoeages heeft zijn genitaliën laten weghalen omdat ze volgens hem “de esthetiek van zijn lichaam verstoorden”. De man is niet aan zijn proefstuk toe, want eerder liet hij zijn lichaam al volledig zwart tatoeëren.

Adam Curlykale (32) begon met zijn tattooverslaving nadat bij hem kanker was vastgesteld. De Rus uit Kaliningrad overwon de ziekte, maar had tijdens zijn herstel te kampen met een verzwakt immuunsysteem. Hij voelde zich ook depressief om zijn bleke huid. Toen dokters hem vertelden dat hij aan albinisme leed, begon de man met tatoeages te experimenteren.

Intussen is 90% van Adams lichaam getatoeëerd: zelfs zijn oogballen kregen een dosis kleur ingespoten. Deze week is de Rus nog een stapje verder gegaan: hij liet zijn geslachtsorganen operatief verwijderen omdat ze “de esthetiek van zijn lichaam verstoorden”. Foto’s van zijn ziekenhuisbezoek plaatste hij op Instagram.

“Ik heb altijd geweten dat ik anders was dan de rest van de samenleving”, vertelt Adam. “Zo is mijn favoriete kleur altijd grijs geweest, in verschillende tinten. Dat is de reden waarom mijn huidskleur nu grafiet is.”

“Ik ontwerp mijn tatoeages zelf omdat het mijn lichaam is”, gaat hij verder. “Ik heb een specifieke visie en doe het stap voor stap. Het leven is te kort om te piekeren over wat er morgen zou kunnen gebeuren. Ik leef hier en nu.”

Adam, voor zijn tatoeageverslaving: