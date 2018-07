Hordeloopster Eline Berings gaat op zoek naar Belgisch record tijdens Diamond League Monaco

Eline Berings is vrijdag, op de 100 meter horden, de enige Belgische vertegenwoordigster op de Diamond League atletiekmeeting in Monaco, de tiende manche van het seizoen. Voor Berings wordt het de tweede passage in de Diamond League dit seizoen.

Eerder dit jaar was Berings al actief op de Diamond League in het Noorse Oslo. Ze liep er met 12.89 haar tweede snelste chrono van het seizoen tot nu toe en benaderde haar persoonlijk record uit 2014 tot op twee honderdsten. Woensdag stelde ze dat persoonlijk record in Luik bij naar 12.72, en kwam ze tot op één honderdste van het Belgisch record van Anne Zagré. De Gentse loopt vrijdag in Monaco om 20u25 en neemt het onder meer op tegen de Amerikaanse atletes Dawn Harper-Nelson en Queen Harrison, twee van de snelste hordeloopsters aller tijden.

Zaterdag en zondag is het al tijd voor de Diamond League in Londen, de elfde manche van het seizoen. Er nemen geen Belgen deel.