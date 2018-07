Thibaut Courtois heeft persoonlijk akkoord met Real Madrid

De megatransfer van Thibaut Courtois is bijna rond: de Rode Duivel heeft nu ook een persoonlijk akkoord en is in blijde verwachting van zijn transfer naar Real Madrid. Hij zou er een contract voor vier seizoenen tekenen.

Nieuwbakken Chelseacoach Sarri wou er niks over kwijt. “Ik praat niet over de transfermarkt, die interesseert me niet”, zei de Italiaan gisteren.

Maar wij weten het al: Thibaut Courtois is op weg naar Real Madrid. Hij heeft nu ook een persoonlijk akkoord met de club. Zodra Chelsea een nieuwe doelman heeft -Kasper Schmeichel van Leicester wordt genoemd-, kan de deal worden afgerond en betaalt Real 35 à 40 miljoen voor de 26-jarige Belg. Die heeft dan zijn droomtransfer beet.