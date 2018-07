Franse krant onthult: “Wielrennen ontsnapte aan nieuwe Festina-schandaal”

Het is dit jaar precies 20 jaar geleden dat de Festina-affaire het wielrennen op zijn grondvesten deed daveren. En volgens de Franse kwaliteitskrant Le Monde ontsnapte de wielerwereld enkele jaren geleden enkel aan een nieuw schandaal omdat de renners hun tanden op mekaar hielden.

We gaan even 20 jaar terug in de tijd: toen werd Festina-verzorger Willy Voet in een auto vol verboden middelen betrapt. Zijn aanhouding zette het schandaal in gang en uiteindelijk moest de ploeg -met onder meer Virenque- de Tour de France verlaten.

Volgens Le Monde speelde een vergelijkbaar scenario zich begin dit decennium bijna weer af. Toen zou iemand uit de wielerwereld contact hebben opgenomen met de Franse autoriteiten om een nieuw dopingschandaal aan het licht te brengen. Een niet nader genoemde ploeg zou werken met microdoses EPO, groeihormoon en testosteron. Die werden in privéwagens door de entourage van de ploeg aangevoerd en via kleine bloedzakken zelf toegediend door de renners.

Omerta

Het onderzoek zou echter nooit van de grond zijn gekomen: iedereen binnen het team zweeg als vermoord en ook de autoriteiten van het betrokken land werkten niet mee.