Zo draag je vakantiejurkjes na je vakantie

Deze temperaturen vragen om frisse zomerjurkjes. Maar ook na de zomer kun je ze nog prima dragen. Hoe? Zo!

Het juiste jurkje

Als er twee jurkjes zijn die pure zomer uitstralen, dan zijn het maxi-jurken en hemdjurken wel. Kies voor items die je achteraf nog op verschillende manieren kan stijlen. Wist je dat broeken onder een hemdjurk dé trend worden deze Indian summer?

Draag een riem

Je jurkje snel stads-en workproof maken? Met een simpel riempje kom je al een heel eind. Draag er eentje op je taille, zo geef je je zomerjurkje wat meer allure én zet je je figuur in de kijker. Win-win!

Platte schoenen? Ja!

Vakantiejurkjes hoef je niet altijd met teenslippers of hoge hakken te dragen. Een plat sandaaltje, sportieve sneaker of klassieke ballerina is een perfect match voor je zwierige jurk.